高思博批南市長開記者會輔選黃偉哲 市府：歡迎大家參加

高思博總部表示，「選務中立」是民主最為關鍵重要的大事，呼籲黃偉哲打一場乾淨、公平的選戰。（記者蔡文居攝）

2018-11-16 13:04

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長候選人高思博競選總部今天質疑身為選委會主委的台南市代理市長李孟諺，連續3天帶著民進黨台南市長候選人黃偉哲在市政府開記者會，痛斥市府帶頭違法，不但球員兼裁判，而且拿人民納稅錢為黃偉哲輔選。

南市府表示，市府各局處所舉辦的各大活動，都會有各級民代主動參加，而且市政的推動，皆有賴國會議員與市議員支持與爭取，市府抱持不分黨派，歡迎大家參加的立場始終如一。事實上，高思博候選人也曾參加市府的公開活動，因此黃偉哲先生以現任立委身份主動參加市府記者會，並無不妥。

高思博競選團隊發言人王家貞說，黃偉哲大創弊案至今還講不清楚，還濫用職權找巿府官員為政見背書，讓黃偉哲前老闆蘇煥智老縣長都看不下去，批違反行政中立。

高總部表示，「選務中立」是民主最為關鍵重要的大事，如今，李孟諺竟違反選務中立，一連3天，包括11月15日「台南精神，產業驕傲」城市行銷影片發表記者會、11月14日在後壁區出席「台南雅聞宿根玫瑰療癒森林」記者會、11月12日打造幸福城市 「幸福佈局台南漾」影片發布會，皆由李孟諺濫用人民納稅錢、利用市府資源為民進黨台南市長候選人黃偉哲輔選。

高總部表示，這已不是民進黨第一次動用市府行政資源為黃偉哲輔選，選舉到後期行政資源的動用愈形嚴重，李孟諺根本就是球員兼裁判，市府一再帶頭違法，呼籲民進黨及黃偉哲團隊打一場乾淨、公平的選戰，不要只會躲在市政府的背後。

市府則表示，嚴守行政中立是行政機關責無旁貸的責任，在選舉期間，市府必定秉持行政中立，各局處在舉辦活動時，皆是公開行程，如有現任或是非現任民意代表候選人前來參加，市府皆表示歡迎，也會提醒他們避免穿戴競選相關的服飾，以及相關的造勢、拜票行為。

市府說，事實上，高思博也曾參加市府公開活動，國民黨籍民意代表也多次參加市府的公開活動，一起見證市政進步，也看到市民的努力，這對台南是件好事，看待市政建設的好事，一起分享，心不窄。