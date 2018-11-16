百位專家挺林佳龍抗空污 盧秀燕籲站人民立場勸政府

2018-11-16 12:45

〔記者張軒哲／台中報導〕今日下午約百位環保學者專家連署召開記者會，支持台中市長林佳龍過去4年來推動的空污改善及環保政策，林佳龍語帶感概表示，「由衷感謝，也充滿感慨」，他是全台灣政治人物、尤其是地方首長最重視空污改善的人，也最有成效，卻被選舉對手以空污攻擊。現在終於有百位學者專家、社會良心站出來，鼓勵願意面對空污、解決空污的政治人物，「德不孤，必有鄰」，希望台中市民再給他力量繼續對抗空污，讓空氣品質一天比一天好。

林佳龍今日清晨參加中橫便道梨山幸福巴士通車典禮，受訪表示，對抗空污要有正確的資訊和方法，而不是變成選舉抹黑跟口號。他當過立委，是第一位提空污法修法的立委。當市長4年以來，這些環保學者專家都是改善空污的後盾，對空污議題非常清楚，可說是幾十年來台灣的社會良心，長年投入制定空污政策，關鍵的時刻站出來，也讓從政的人真的有繼續走下去的一股力量，他真的很感動。

林佳龍表示，他是勇於解決空污的人，那些有能力解決而不解決問題的人卻在那邊打擊他，希望競爭對手真的要摸著良心，每一個人呼吸一樣的空氣，大家一起面對空污問題，不要再把它變成一個黨派跟選舉對立的一個手段，而是一個全民改善空污的運動。

台中市長候選人盧秀燕上午至豐原車隊掃街前受訪表示，根據空品監測數據如空氣盒子，今日又是橘紅害的狀態，台中市民常處於這樣的空品當中，這是不爭的事實，她希望今天部分學者所開的記者會，要站在人民立場來勸執政當局「不能密室！不要黑箱！要陽光透明！」是要跟台中市民站在一起要求執政當局正視不要逃避，要求林佳龍市長拿出態度好好整治空污，對抗中央錯誤的能源政策。要求台中市政府不可以報喜不報憂，只選擇性揭露數據較好的測站和平均值；是為了要求台中市政府不能黑箱，應公開「空氣污染物對台中市民的健康風險評估報告」。

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