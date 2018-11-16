柯媽稱身體不好拿1500元幹嘛 姚文智揶揄提新敬老政策

2018-11-16 12:31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長選戰激烈，台北市長柯文哲媽媽何瑞英捲入這場選戰，昨北上掃街遇到民眾抗議反對柯刪除重陽敬老金，柯媽表示台北有為長者施打免費疫苗，還反問「身體不好拿1500元要幹嘛？」引發議論。民進黨台北市長候選人姚文智今早召開記者會時被媒體問到此事，姚說，感謝柯媽媽的提醒，他要重新思考北市敬老津貼政策，「身體不好的，改領敬老醫療津貼上限跟柯媽媽領的一樣」，回應酸度爆表。

姚文智昨早在太太潘瓊琪陪同下前往市場掃街時，被問到家人一事，姚受訪時談到媽媽不捨自己被罵，情緒一時激動到落淚。媒體今早在姚開完記者會後詢問姚落淚，姚媽是否心疼，姚文智說，他覺得很拍謝（台語發音，指不好意思），他昨天其實是想到他父親過世，但他遭受霸凌、屈辱已經是很久的事情。

話鋒一轉，姚文智揶揄說，他特別感謝柯媽媽，柯媽昨天講的話讓他覺得應該要重新思考台北市未來敬老津貼政策，他在此宣布，未來敬老津貼第一身體好的，應該領的柯媽媽一樣多、身體不好的應該改領敬老醫療津貼，其上限也是跟柯媽媽領的一樣多，應該要做這樣調整。

姚文智強調，他覺得政治是專業的，家人不需要對公共議題有這麼多話，他媽媽當然覺得很受傷，他昨天有跟媽媽通電話，希望媽媽在家好好休息，因為媽媽的腳不太好，有人希望他媽媽出來掃街，但他擔心媽媽身體會受不了。

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