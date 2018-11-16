深耕40年台商：巴紐像「坐在金山上的乞丐」

巴布亞紐幾內亞台灣同鄉會會長吳福財（右）與兒子吳弘博（左）一家4代都在巴紐定居。（中央社）

2018-11-16 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕亞太經濟合作會議（APEC）年會本週在巴布亞紐幾內亞登場，領袖峰會則於17日至18日舉行，主辦國巴紐有80%人口仰賴農業自給自足，37%生活在貧窮線下，是全世界最貧窮的國家之一。在當地深耕40年的台商吳福財表示，其實巴紐就像「坐在金山上的乞丐」，有豐沛資源卻無相應的加工技術，才必須仰賴進口。

《中央社》報導，72歲的巴布亞紐幾內亞台灣同鄉會會長吳福財，是第一個在巴紐發展的台商，1976年，他到巴紐從事漁業，主要出口至日本、南韓及台灣，1個月出口量約2個40呎貨櫃。

吳福財說，當地政府行政效率低落，當年公司第1張證照，辦2年才拿到，當地的地權觀念也與他國不同，租、買地需取得所有「地主」同意，才能向國家申請。

目前在巴紐經商的台商約有100人，吳福財說，巴紐台商少，主要是台灣人對巴紐不熟悉、怕治安差，但「其實沒有想像中差」。他建議，若台商要來巴紐發展，「農業、工業、漁業都有機會」，因為當地幾乎沒技術，像巴紐是咖啡盛產地，卻沒有加工廠。他說，很樂意提供想來的台商幫忙。