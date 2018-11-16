選戰紛爭多 柯P：只想快點回去上班

台北市長柯文哲今天（16日）至大安區成功市場掃街拜票，爭取攤商及民眾支持。（記者羅沛德攝）

2018-11-16 11:38

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲上午赴成功市場拜票，對於近日不僅質疑國民黨高雄市長候選人韓國瑜網路聲量不合理，又談及新北市長朱立倫任內副市長涉弊案下台，被質疑刻意要搶綠營選票一事。柯文哲駁斥，不是啦。柯也強調，他現在只希望選舉趕快結束，11月25日早上7點半趕快回去上班。

柯文哲上午抵達成功市場廣場受訪之前，台灣國辦公室主任陳峻涵再次現身，打算抗議8月於公車上堵柯文哲後，遭警察法辦一事，在一番抵抗後，遭大批警力架到一旁，未能當面向柯文哲抗議。

柯文哲受訪時，則被問及，韓國瑜因感念與柯文哲舊情，未替丁守中站台一事。柯文哲回應，人活在世界上不要只有政黨，有親戚、朋友、同事，甚至同一個教會、廟宇的董監事都有可能，所以有時候，不管是韓國瑜或小野，他還是主張台灣的政治，不要這麼壁壘分明、罵來罵去，這是他的期望，但他也知道不是1天可以做到的。

柯文哲也說，老實講，一開始當台北市長時，他也不知道誰是台北農產運銷公司的總經理，後來是為了北農總經理的位置，「我們（指柯、韓）處在國民黨跟民進黨之間的衝突」，兩人就有些私人交情，「那時候就是比較輕鬆，不要那麼嚴峻的去看政黨關係，這樣想，大家就比較可以接受、比較釋然。」

對於質疑韓國瑜網路聲量不合理，是否為了搶綠營選票？柯文哲駁斥稱，其實台北市的政治在這4年來真的改變很多，即使藍綠這麼嚴厲監督，他任內也沒有重大工程被Call in節目K。

有媒體追問，這次選舉與上次相比，他個人有什麼改變？柯文哲說，上一次是素人從政，他現在心裡面的真正心態，是希望選舉趕快結束，11月25日早上7點半趕快回去上班。