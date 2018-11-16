談姚文智被罵哭 柯媽︰我也會哭…

攤商熱情和柯媽握手。（記者楊心慧攝）

2018-11-16 11:29

〔記者楊心慧／台北報導〕選戰倒數，台北市長柯文哲的爸媽柯承發、何瑞英陪無黨籍議員候選人李慶元、王致雅競選團隊到木柵市場掃街拜票。有別於昨反酸民進黨台北市長候選人姚文智「人氣高因為會罵人」，柯媽今只要一開口便被柯辦人員制止，僅回：「沒有」，但被問到姚被罵哭，柯媽又忍不住說：「我哪有什麼砲火，我也會哭，只是你們沒看到」、「我哭誰要給我道歉」。

李慶元、王致雅一早和柯文哲到臨江街掃街拜票，兩人只好找親人陪柯爸、柯媽掃街，由李慶元妻子何妙真、王致雅表妹陳良芬代替。原定8時開始掃街拜票，但柯爸、柯媽疑似因最近連續北上幫忙掃街太累，比預定行程晚到1小時，抵達後立刻進行拜票行程。

市場內有攤商展現熱情，送上助柯連任的水果籃，也有攤商要送肉給柯媽，並搶著和柯媽合照，而柯媽也不斷對著攤商和民眾說：「拜託支持4號柯文哲！拜託拜託！」不放過任何為兒子拉票的機會。

一路上李妻與王的表妹陳良芬皆緊貼著柯媽搶曝光、拉票，柯辦人員則一路緊盯，深怕柯媽又再爆出言論，媒體問柯媽是否市長不想讓她再對外發言？她僅答：「沒有啦！」柯辦人員一聽到媒體發問，緊張的喊：「謝謝、謝謝！」

原本柯媽對一切問題都無反應，但問到姚文智被罵哭，她忍不住答：「有人罵我，我才會回應」、「我哪有什麼砲火，我也會哭，只是你們沒看到」、「我哭誰要給我道歉」。

媒體又問，國民黨台北市長候選人丁守中說柯是媽寶，很受媽媽保護，柯媽表示，每個孩子都是媽寶，「我們都疼小孩」。至於丁守中嗆柯媽「是幾號」，諷柯媽也在選的樣子，柯媽則回：「我沒有要選，我不會選」、「唉呀，不要理他，嘴巴長在他身上」、「我被罵習慣了，隨便他們罵」。