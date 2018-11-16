台派團體籲「棄柯保姚」 全力支持姚文智

台灣北社16日舉行「棄柯萊爾，票投姚文智，保台灣！」記者會，台灣社社長張葉森（左三）、台灣北社社長李川信（左四）、台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏（左二）、台灣教師聯盟理事長蕭曉玲（左）、前台北藝術大學校長楊其文、台灣客社副社長徐國昌、台灣北社秘書長潘威佑、律師童文薰、何朝棟出席，全力支持民進黨台北市長候選人姚文智。（記者簡榮豐攝）

2018-11-16 11:01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智將於本週日舉辦「手護國家首都」選前造勢活動，台派團體今天召開記者會，呼籲支持者參加活動，並且應該要集中選票，就算要棄保，也要「棄柯保姚」，也呼籲民進黨和蔡英文總統應該要全力支持姚文智。

台灣社社長張葉森表示，這次台北市長選舉幾乎不被重視，姚文智被上層拋棄，呼籲民進黨基層民意代表，一定要努力讓姚當選，希望大家可以踴躍出席「1118手護國家首都」活動，就算要棄保，也要「棄柯保姚」，讓有台灣主體意識的姚文智可以勝選，讓國際看到台灣拒絕中國併吞的決心。

張葉森說，姚文智的支持度一路被低估，但姚文智還有廣大基層支持，柯文哲網路聲量退潮，支持已經在雪崩，希望大家可以棄柯萊爾（liar）票投姚文智，保衛台灣。

台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏呼籲，民進黨要尊重自己黨格，尊重台灣魂，台灣所有社團會仔細記錄府院黨人士，對於姚文智的選情有沒有說話，不管支持或不支持都說清楚，他也要求蔡英文總統、民進黨公職公開表態，說出「唯一支持姚文智」或是在網路放上支持姚文智的照片，他們會一一點名。

楊憲宏說，「柯文哲的話是最不要臉的，你是中共支持的候選人，不必閃躲，台灣人不會支持」，2014年被柯文哲騙的人，這次不會再把票投他。

台灣北社社長李川信表示，姚文智在擔任立委、行政官員表現都很好，今天透過記者會，希望能呼籲大家支持姚文智。姚文智跟其他候選人一比，就知道誰有能力，期待大家能參與1118手牽手護國家首都行動，抗中保台的集結，台灣民主化已經幾十年了，不能重返威權。

律師何朝棟表示，世大運時，許多民眾的台灣旗幟都被沒收，柯文哲還想把責任推給中央，他協助許多受害民眾提起自訴，他們有資料證明，世大運的統籌就是由台北市政府負責，柯文哲就是下令把台灣旗幟沒收的主謀；如果選出紅色政權的代理人，將讓世界各國誤認台灣意向；姚文智的競選號次和當年陳水扁競選台北市長一樣，都是3號，相信3號這次也能突圍。

台灣北社秘書長潘威佑表示，這次台北市長選舉中，他們感到很憤怒，覺得民進黨怎麼會變成這樣，不僅很晚才決定提名姚文智，也有很多對於民進黨和柯文哲的耳語。這次台北市長選舉是台灣對決中國，希望支持者能夠踴躍投給姚文智。