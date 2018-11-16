蘇貞昌會做事影片 今11點24分準時上線

2018-11-16 10:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌將於今天上午11點24分，發布「會做事連線」影片，希望在11月24日投票日當天催出選票。蘇貞昌今受訪表示，民眾的一票決定城市未來的4年，選對人、會做事，4年可以改變一座城市。

蘇貞昌今天上午至板橋區公園拜票，競選辦公室一早預告，11時24分將在臉書發布「會做事連線」影片，描繪在短暫的4年中，基隆市、新竹市和桃園市3座城市的蛻變及進步。

蘇貞昌表示，他很感動，選民很會選人，在新竹選林智堅、桃園選鄭文燦、基隆選林右昌，選對人，會做事，4年改變了一座城市，以前基隆、新竹是被人路過的城市，現在都是名列前茅，民眾更看到鄭文燦的亮麗成績，3位首長和他一起拍影片，11點24分上線。

蘇貞昌呼籲，請民眾拿出信心，「你的一票決定你這座城市未來的4年」，我們是決定這塊土地的主人，我們是這座都市的主人，我們是新北市的老闆，我們投一票決定未來4年，所以11月24日一定要出來投票，看看新竹、基隆、桃園進步那麼快，最大的新北市不能輸人。

談到臉書粉絲頁按讚數量突破百萬大關，蘇貞昌說，因為有最好、最強的團隊，有創意、很努力，開直播讓小編和線上朋友互動，用跑馬燈展現政見，還能下載歌曲，這一切都是最新的做法，也因為太多人同時下載歌曲，網頁突然當掉了，粉絲數持續增加，令他很感動。

蘇貞昌表示，這麼有能力、有創意的團隊，表示未來如果讓他當新北市長，團隊會用這種努力跟能力，讓新北更新更好。