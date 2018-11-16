陳其邁呼籲高雄人站出來 參加「1117 we CARE大氣球遊行」

2018-11-16 10:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕不滿高雄在這次選舉中，屢遭惡意謾罵、嘲弄，民間自發性發起「1117 we CARE大氣球遊行」，民進黨高雄市長候選人陳其邁今天呼籲，請高雄人明天踴躍站出來。

由臉書串聯發起的「1117 we CARE大氣球遊行」，將於明天下午1點30分，從高雄市文化中心集結，一路遊行到鐵道文化園區，並以「拒絕醜化、力抗霸凌、反對介入、停止仇恨、守護高雄」，作為本次遊行訴求。

陳其邁明天也會以市民身分，參加這項活動，用行動力挺市民、力挺高雄。

陳其邁表示，這次選舉是非常罕見的一次選舉，有特定的候選人，無視高雄市民在城市轉型上的努力，一直用不實的言語唱衰、甚至糟蹋高雄，讓身為高雄市民的他，實在看不下去，也有很多對高雄有感情的朋友，覺得這種操作，簡直是太超過。

陳其邁指出，不只是高雄，只要是質疑特定候選人，或是表態支持陳其邁的人，甚至純粹表達認同這塊土地的人，都會遭到該候選人支持者的組織性地網路霸凌，從紀華朗、余泰運到詹雅雯，無一例外，這是令人非常氣憤的事情。

陳其邁表示，昨天看到詹雅雯泣訴「我沒做錯事情」，讓他非常不捨，他說，高雄是一座溫暖、幸福、宜居的城市，政黨與政治領袖不應該讓抹黑、醜化、仇恨，變成選舉的主旋律，這不僅傷害很多人，也是在傷害民主、傷害高雄。

陳其邁提到，紙風車劇團在一片喧囂的霸凌聲中，仍把歡笑與喜樂帶到全台灣的心情，為高雄的孩子與市民籌備這場大汽球遊行，呼籲高雄人明天站出來，一起用愛守護高雄、用愛守護我們的未來。

主辦單位表示，目前已有超過1萬人報名，預估明天將有3萬人參加遊行。

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