拜票遭嗆大巨蛋圖利遠雄 郝、丁：去問柯文哲

2018-11-16 10:09

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨副主席郝龍斌和國民黨台北市長候選人丁守中今天上午在大巨蛋前拜票遭到抗議，社民黨議員候選人游藝嗆聲表示，當初大巨蛋建照是郝龍斌發的，不按圖施工是郝龍斌放任的，還簽下零權利金圖利遠雄財團的BOT契約，郝龍斌說，毫無弊案可言，是柯文哲違法勒令停工，留下爛攤子，應該去問柯文哲。

郝龍斌對於遭到抗議表示，大巨蛋在2010年透過環評，要求減低量體百分17，監察院報告清楚說明，減低量體百分之17折現值143億元，所以郝龍斌任內針對大巨蛋安全、量體和規劃做了清楚說明，這中間有什麼弊案可言？柯文哲當初為什麼打大巨蛋打不下去，關鍵也在這裡，是柯文哲違法勒令停工，今天有人作秀跑來這裡，那人應該去問柯文哲，不尊重民主機制跑到這裡鬧場，這是不可取的，作秀心態。

至於零權利金契約圖利財團的質疑，郝龍斌跳針表示，大家去查查，他擔任市長任內要求量體減低，改善施工，大巨蛋是台北市規劃2017年世大運的開幕場館，柯文哲違法停工把大巨蛋變成爛攤子，不去問柯文哲跑到這裡來真是莫名其妙。

丁守中表示，掃街從來沒遇到過抗議，今天那人是來作秀的，他們從來沒遇到這種狀況，第一次碰到，丁守中在立法院問政，向來訂定福國利民法案，那人來抗議遠雄的事情應該去問現任市長柯文哲，抗議的人也是市議員候選人，是在作秀。

丁被游藝質問，如何解決圖利遠雄的BOT契約問題？丁守中表示，應該去問柯文哲，柯文哲的幕僚私底下和遠雄密會多次，他們不是現任市長，抗議的人也不是現任議員。