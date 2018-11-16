反制饒慶鈴口號 劉櫂豪喊「台東就是台東」

2018-11-16 09:59

［記者黃明堂／台東報導］民進黨台東縣長候選人劉櫂豪今天喊出「台東就是台東」，與國民黨候選人饒慶鈴的競選口號「台東不只是台東」互別苗頭。

饒慶鈴的看板、文宣，標舉「台東不只是台東」競選口號，還為此舉辦過衍生佳句徵選，她說這句口號代表台東有著無限可能，相信台東不只是台東，台東可以成為不一樣、更好的台東，台東可以是保存原民文化的古都、更可以是培養體育達人的原鄉等等......

劉櫂豪今天舉辦了「台東就是台東，用選票挺櫂豪」CF短片發表會，並請親友及越南外籍配偶現場發表看法。一位數位文創工作者說，他從事洞洞館數位典藏，獲劉櫂豪很多支持，可見他對台東歷史文化的注重。

經營伴手禮專賣店的青年說，離鄉16年再回來故鄉，就因為家人在這裡，純粹想家，台東就是台東，沒必要希望台東成為上海，這裡就是安身立命、教育小孩、做生意的地方。

劉櫂豪說：「台東豐富我的生命，我在這裡一路求學到高中，出外讀書，回來組成家庭，成為丈夫、父親，這就是回家過程，台東就是多元像彩色的地方，每一個人可以快樂尊重在一起，台東就是大家庭」

劉櫂豪說，政治對立非好事，他成為台東縣的縣長，是要為每一個人服務，不論中央誰執政，都會保持良好互動，希望大家選擇有能力，有執行力，可以跟中央成為良好伙伴關係的人當縣長，而非一天到晚激化對立。