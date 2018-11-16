心疼詹雅雯哭了！陳其邁：韓流夜襲刺痛每一個高雄人溫暖的心

2018-11-16 10:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕遭韓粉霸凌的金曲歌后詹雅雯，昨晚泣訴：「我從沒被糟蹋過，沒被侮辱過」，對此，民進黨高雄市長候選人陳其邁今早表示，他看了覺得很心酸、紅了眼眶，他想告訴詹雅雯：「你沒有做錯，錯的是這次選舉過程中，韓流夜襲刺痛每一個高雄人溫暖的心」。

日前應邀在陳其邁造勢活動登台演出，臉書卻遭韓粉謾罵的詹雅雯，因此躲在家中不敢出門，昨晚她出席民進黨新北市議員候選人呂孫福造勢晚會，泣訴說：「我從沒被糟蹋過，沒被侮辱過」，她並強調：「我沒做錯事」。

陳其邁今天一早前往燕巢區掃街拜票，媒體詢問他的看法？他說，「我覺得蠻心痛的，我想告訴詹雅雯，妳沒有做錯，錯的是這次選舉過程中，韓流夜襲刺痛每一個高雄人溫暖的心」。

陳其邁強調，昨晚看了覺得很心酸，紅了眼眶，詹雅雯不該如此被對待。

陳其邁說，我們的民主應該要尊重、包容不同意見，不應該是抹黑或仇視的動員，像小野、柯一正、紙風車文教基金會等，這些都是社會相當尊重的人士或單位，為了選舉有不同支持對象，都遭到網路霸凌。

陳其邁指出，韓國瑜一直把這種抹黑行為當成是義勇軍，但這是不好的社會系統抹黑，真的很不好。

陳其邁強調，「我當市長，會捍衛每一個人講話的權利，每一個人自由自在表達言論，因為我過去參與學生運動，爭取百分之百言論自由，這就是我的責任。」