黨產研究成禁書？ 中原大學竟拒收黨產會出版品

行政院黨產會所出版的黨產研究別冊「檔案選輯」一書，贈送給中原大學張靜愚圖書館遭到拒收。（記者陳鈺馥攝）

2018-11-16 10:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今年8月出版「檔案選輯」一書，內容收錄眾多國民黨如何在威權統治時代，透過黨國體制取得不當黨產的官方檔案，但近日黨產會將書籍送給中原大學圖書館收藏，卻遭校方拒絕；對此，黨產會委員不解表示，黨產研究也成了圖書館的禁書。

「大概破天荒了！」委員提及，「中原大學張靜愚紀念圖書館」拒收黨產會的實體出版品，政府出版品要送給學校圖書館被拒絕，實在非常罕見，其實收了不上架也沒人知道，校方此舉是把黨產研究的書籍，當成不能入館的禁書嗎？

委員指出，台灣高等教育過去其實是黨國系統的延伸，超過4分之1的私校來自國民黨黨政軍系統，由黨政軍系統辦學至少30所學校，民主化後這些私校成了「家族」系統經營。

委員舉例，現任中原大學校長張光正曾在2000年總統大選後，以國民黨員身分發起黨籍大學校長連署，籲請國民黨主席李登輝下台為敗選負責。

委員提及，張光正的父親張靜愚官拜陸軍中將，當過蔣介石英文秘書、經濟部次長、第一屆立委、國大代表，1953年黨營中央日報召開第4屆股東大會，包含國民黨秘書長張其昀、第4組主任沈昌煥、經濟部次長張靜愚等人都出席指導。

委員表示，2015年針對馬政府課綱微調爭議，中原大學校長張光正等5所大學發聲明譴責抗議的學生，引發外界質疑。這次「中原大學張靜愚紀念圖書館」拒收黨產會的出版品，使黨產研究也成了圖書館的禁書。