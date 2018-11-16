啟程出席APEC領袖峰會 張忠謀：「do my best」

亞太經濟合作會議（APEC）年會暨領袖峰會登場在巴紐登場，台灣領袖代表張忠謀（右）與夫人張淑芬16日上午啟程前往巴布亞紐幾內亞出席領袖峰會。 （記者朱沛雄攝）

2018-11-16 09:29

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕亞太經濟合作會議（APEC）年會暨領袖峰會登場在巴紐登場，台灣領袖代表張忠謀及夫人張淑芬今晨搭乘專機前往，張忠謀在登機前表示，APEC是很重要的會議，「我會do my best」，在APEC會議中發言，並在會外與其他各國領袖自然互動，「我們一定要把最好的一面拿出去，並且努力爭取我們應該有的利益」。

張忠謀在桃園國際機場發表談話時表示，他會盡力做他所能做的，會在APEC會議中發言，並在會外也將與別的國家的領袖代表自然互動。

張忠謀說，APEC會議是很重要的會議，APEC領袖會議尤其重要，是台灣很少能與幾個國家領袖面對面的機會，台灣不論在經濟、創新上都是APEC非常重要的一員，「我們一定要把最好的一面拿出去，並且努力爭取我們應該有的利益」。

亞太經濟合作會議（APEC）年會暨領袖峰會12日到18日在巴布亞紐幾內亞登場，台灣領袖代表張忠謀與夫人張淑芬上午8時10分搭乘專機前往與會，國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮等人前往機場送行，張忠謀伉儷在登機前神采奕奕揮手向送機代表與媒體致意。

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