彭斯再力挺台灣 「美國會堅定維護台美關係」

美國副總統彭斯（Mike Pence） 表示，美國會充分維護與台灣的關係，未來也將尊守自己的「一中政策」，堅定支持與台灣有關的協議與條約。（路透資料照）

2018-11-16 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯（Mike Pence） 表示，美國會堅定維護與台灣的關係，未來也將遵守美國的「一中政策」，堅定支持與台灣有關的協議與條約。

綜合媒體報導，彭斯目前正在亞洲訪問，他參加東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間，與南韓總統文在寅舉行雙邊會談後，彭斯回答媒體提問，做出上述表示。

《美國之音》隨行記者向彭斯提問，他曾說台灣擁抱民主為所有華人提供一條較好的道路，美國是否有計畫協助台灣擴大國際空間。彭斯回覆說，美國及美國國會都已就台灣的國際空間及美台關係等議題有過表述，即便美國在未來仍尊重自己的「一中政策」，美國也將堅定支持所有的協議與條約。

彭斯並未提及「美中三個聯合公報」和「台灣關係法」，但仍在亞洲訪問時表達美國對台灣的一貫立場。

美副總統彭斯13日在接受《華盛頓郵報》採訪時也說，除非北京全面改變其經濟、軍事和政治作為，否則將面臨美國及其夥伴發動的全面性冷戰（all-out cold war），「美國不會退縮」。