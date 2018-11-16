APEC會員國不滿中國插旗 巴紐全撤

2018-11-16 08:38

舉辦地道路插滿中國國旗 引發其他會員國反對 要求撤除

〔記者黃佩君／巴紐莫斯比港報導〕這次主辦亞太經合會（APEC）的巴布亞紐幾內亞，是中國推動一帶一路的重點國家，中國除搶在領袖峰會前舉辦中國版的「一帶一路」峰會，還向巴紐政府要求，得將五星旗插滿首府莫斯比港的主要道路，但因其他會員國反對，巴紐要求中國須在今日各國領袖抵達前撤掉滿街五星旗，維持主辦國公正形象。

APEC特刊封面 蔡總統與10國領袖並列

我國總統蔡英文雖未出席APEC峰會，但巴紐當地雜誌「The Mell Review」將她與包括美國總統川普、日本首相安倍晉三等十名經濟領袖的照片，一同刊在APEC特刊封面。

APEC部長會議 鄧振中：廣泛接觸CPTPP國家

此外，APEC部長會議（AMM）昨舉行，我國由政委鄧振中及國發會主委陳美伶出席，外界關注是否能藉此機會與CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）國家溝通；鄧振中昨透露「機會非常多」，跟CPTPP國家均有接觸，各國都知道我們相當努力。

鄧振中也在大會中聲明希望加入CPTPP。他強調，因CPTPP是達成APEC FTAAP（亞太自貿區）的重要途徑，台灣願與所有APEC會員體在公平、互惠及廣泛參與包容性的精神下，參與CPTPP和各種雙邊或區域貿易談判。

中國企圖透過此次APEC營造其「主場優勢」，除舉辦地點的莫斯比港主要道路插滿五星旗及看板，且連日在當地媒體購買全版廣告外，還搶在17日APEC領袖峰會前，今天先舉辦「中國─太平洋島國領袖峰會籌備對話」，藉此為一帶一路造勢。

但巴紐民眾對中國霸道作風並不買單，在中國國家主席習近平今日出席援建的「中國大道」開幕前，有民眾登報控訴中國國企五礦公司旗下的中冶（MCC）公司，在巴紐馬當省（Madang）開採水泥礦侵犯當地地主生存權，削平山頭並且污染水源，卻長達十年未給當地地主合理補償。

習近平今將出席「中國─太平洋島國領袖峰會籌備對話」，中方官員要求歡迎習的五星旗得插滿莫港主要道路，且在各國領袖陸續抵達一直到APEC峰會舉辦期間，都要持續懸掛。

中國欲藉由本次APEC宣揚其對太平洋島國掌控權，已引發各會員國不滿。知情人士透露，基於對各國尊重，巴紐政府已拒絕中國要求，堅持在今日須撤掉滿街五星旗，以維持主辦國的公正形象，引發中方大為不滿；最後是可插小紅旗，但不可出現五星標誌。