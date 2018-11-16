APEC巴紐撤五星旗 中國卻穿到上萬民眾身上

2018-11-16 08:40

〔記者黃佩君／巴紐莫斯比港報導〕中國欲將APEC峰會打造成「中國主場」，但卻遭各國抗議，今天早上在各國領袖抵達前原本佈滿巴紐道路的五星旗均全數撤除。但中國國家主席習近平早上10點（台灣時間上午8點）將為中國捐贈的「獨立大道」揭幕，而由於今天是巴紐國定假日，一早就湧入不少當地民眾，中方贈送五星旗、及印有五星旗及「歡迎習近平主席」的T恤給民眾，同時巴紐22省均派出當地特色民俗表演團隊，預計會場將湧入上萬人。

中國此次在巴紐舉行的APEC大陣仗動作，欲打造成中國主場，除習近平15日提前到巴紐進行國是訪問外，也規劃了「中國-太平洋島國領袖峰會籌備對話」活動，此外巴紐主要街道也掛滿五星旗。

消息指出，中方官員要求歡迎習近平的五星旗須在APEC期間插滿巴紐首府莫士比港主要道路，但基於對各國尊重，巴紐政府仍拒絕中方提議，堅持在今天撤掉滿街的中國國旗，以維持主辦國的公正形象，引發中方大為不滿。而今早莫港道路的五星旗均已清除，改成APEC旗幟。

不過習近平今早仍出席為中國在巴紐國會山莊前捐贈的六線「獨立大道」揭幕，之前中國官媒環球時報卻報導此為「中國大道」，吃豆腐意味明顯。而由於今天是巴紐國定假日，一早就湧入不少當地民眾。

而中方也向參加民眾贈送五星旗，以及正面印有五星旗、背面印有「歡迎習近平主席」的紅色T恤給民眾。巴紐主辦單位工作人員Falizah Bazari表示，預計今天將湧入1萬民眾觀禮，而巴紐方也自22個省找來團隊，進行民俗特色表演。

而習近平除參加「獨立大道」通車典禮外，晚間也將和8個與中建交的太平洋島國領袖進行會議，並宣佈中國的新援助計畫。我外交部日前也表示，與我方建交的島國領袖將不會出席。