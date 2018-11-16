APEC部長會議與CPTPP各國均接觸 鄧振中：回應正面

2018-11-16 08:48

〔記者黃佩君／巴紐莫斯比港報導〕APEC部長會議（AMM）昨舉行，我行政院政務委員鄧振中及國發會主委陳美伶出席，並爭取時間與他國部長進行場邊雙邊會談。外界關注是否能藉此機會與CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）國家溝通，鄧振中昨表示「機會非常多」，跟CPTPP國家均有接觸，各國都知道我們相當努力。他也說，由於CPTPP定下年底前生效，現在力拚剩下四國程序過關，對新會員加入程序尚未討論，但接觸各國均知台灣的努力，回應也頗正面。

11國參與的CPTPP已定下於12月底生效，而日前在越南通過國內程序後，目前已有包括墨西哥、日本、新加坡、紐西蘭與加拿大、澳洲、越南等7國正式批准，達到6國的生效門檻。而預計秘魯也將在本月批准，外界預期CPTPP將力拚會員國全數達陣。

而由於APEC成員涵蓋所有CPTPP會員國，外界也預期APEC是我爭取加入的最好時機。在昨APEC部長會議中，我雙部長分進合擊，爭取時間與各國部長在場中進行非正式雙邊對話；媒體也目睹雙部長在場邊分別與新加坡、越南、日本、韓國、泰國等官員交談及互動。

而對雙邊成果，鄧振中說「一天會議的機會相當多」，他不方便一一點名，但與CPTPP相關國家均有接觸。

他也說，多數官員看法表示目前正爭取11個國家能完整的批准，已知秘魯可能在本月很快批准，現在還有3個國家（汶萊、智利、馬來西亞）尚未批准，目前重點會放在希望生效前有更多國家批准，但也尚未討論到新會員國要怎麼處理。

鄧振中也說，在雙邊時與其他國家表示我方的準備程度，而大家也都知我方做了很多努力，回應多數均正面，不過因處理新會員尚未有準則，所以還要繼續努力。

而除雙邊外，我雙部長也均在會議中向全部21國代表進行發言。陳美伶表示她把握此機會宣傳我國創新實力，提及台灣剛在世界經濟論壇（WEF）2018年全球競爭力報告中，與德國、美國及瑞士共同列為「超級創新國」，並引用領袖代表張忠謀所說「沒有創新就不可能有競爭力」，說明台對APEC整體重要性。

鄧振中也在大會中聲明希望加入CPTPP。他強調，因為CPTPP是達成APEC FTAAP（亞太自貿區）的重要途徑，身為APEC成員之一，台願與所有APEC會員體在公平、互惠及廣泛參與包容性的精神下，參與CPTPP和各種雙邊或區域貿易談判。