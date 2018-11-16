遭網路抹紅還栽贓知名女主播 韓國瑜決定下週提告

2018-11-16 00:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕LINE與臉書傳出，國民黨高雄市長候選人韓國瑜曾在2001年前往北京大學攻讀博士班、並受到中共栽培成「台灣接班人」﹖還說是名主播張雅琴揭露；張雅琴昨天透過臉書澄清，韓國瑜陣營則證實、韓國瑜決定下週電視辯論後提告。

訊息指出，年代新聞主播張雅琴揭露，國民黨高雄市長候選人韓國瑜曾在2001年前往北京大學光華學院攻讀博士班，並受到中共栽培成「台灣接班人」﹔光華學院是專門培養中共高官的機構，大部分學生都是中共各地的中級幹部，教授都是共產黨高官和御用學者，唸光華學院就能認識許多中共的高官。

內容提及，韓國瑜在北京受到中共栽培，滿腦都是共產黨思想教條，他用共產黨語言義勇軍、北漂、貨出去人進來、人人發大財，完全是共產黨欺騙口吻，義勇軍進行曲就是中共的黨歌國歌！呼籲選民投票的時候務必謹慎小心。

對此，張雅琴15日晚間急忙在臉書PO文澄清，年代晚報1112報導中，未提及韓國瑜唸北大光華學院，也沒說教授是中共高官等語，她強調「本人沒說過的話，不要把它塞到我的嘴巴裡，我挑食！」

張雅琴也致電韓國瑜，2人通話長達5分鐘，韓國瑜對被抹紅一事感到震怒萬分，表示將於下週辯論後找律師提出控告，拒絕抹紅。