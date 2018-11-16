公投結果若發生爭議 由北高行查封票匭

2018-11-16 00:09

〔記者吳政峰／台北報導〕九合一地方公職人員選舉綁10件公投案，11月24日投票，面對史上最大型的公投選舉，司法院研判，其中任何一案出現爭議，都可能會出現「封票匭」的保全證據處分，但法律未規範清楚該由哪個層級的法院受理裁定封票匭，屆時可能發生見解不一情形，為此，司法院做出決議，若聲請保全證據時一併提起本案訴訟，全交由台北高等行政法院審理。

「公投法」今年修正，降低門檻解決鳥籠公投的批評，也讓公投案暴增到10件，由於公投為正反方的表決，呈現高度對立態勢，司法院沙盤推演，若任何一方對結果有意見，首先一定是向法院聲請保全證據，也就是查封票匭、選舉人名冊等證物，以防事端。

雖然法律規定公投爭議本訴一律由北高行審理，但對於提起本訴前的保全證據處分，該由哪個層級的法院受理，無明確規範，司法院為了避免屆時出現踢皮球的窘境，多次開會研商。

司法院參考2004年總統大選經驗，當時連戰陣營認為選舉結果有問題，向高等法院聲請保全證據，一併提起選舉無效及當選無效本訴，高院囑託各地方法院進行查封票匭等作業；司法院認為本次公投可仿照相同模式，即保全證據與本訴一併提起時，統一交由北高行審理，北高行再囑託各地院行政庭查封。

但司法院強調，若聲請保全證據時未提起本案訴訟，則由各地院行政庭受理，惟地院法官是否會直接裁定，或裁移給北高行審理，就得看個別法官的見解，這屬於獨立審判空間，司法院不宜介入。