柯文哲西門町造勢 搶拍民眾一度癱瘓交通

柯文哲晚間約9點左右抵達「行動競選總部趴趴GO西門站」活動現場，一到場就被大批熱情民眾簇擁包圍。（記者王藝菘攝）

2018-11-15 23:09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕無黨籍台北市長候選人柯文哲行動競選總部「PAPAGO」活動，今晚來到人聲鼎沸的西門町，柯文哲展現十足親和力，賣力掃街拜票，握手、合照來者不拒，搶拍民眾一度癱瘓交通。日前以「埔里義勇軍」身分寫歌相挺的的歌手謝和弦，今也現身替柯暖場，兩人合體自拍掀起全場高潮，尖叫聲不斷。

柯文哲晚間約9點左右抵達「行動競選總部趴趴GO西門站」活動現場，一到場就被大批熱情民眾簇擁包圍，他致詞時難掩心情激動，指著不遠處的北門表示，那就是他上任台北市長後，市政改革的起點，真正實現了「軸線翻轉、舊城復興」的宣傳口號。

柯談到近期北市府調查外國觀光客來台北最想去那些地方，西門町的排名竟然還勝過故宮博物館，而捷運西門站一年進出約2700萬人次，「比台灣總人口還多！」西門町是舊城區卻有最潮的次文化，加上整修後重新開放的西門紅樓、台北天后宮等古蹟名勝，他一直認為台灣真正的價值是民主、自由、多元、開放，應該要思考在地傳統如何跟新創文化結合。

話鋒一轉，柯再度大談去年成功舉辦世大運，被視為歷屆世大運辦得最好的一次，世大運證明了台灣有能力舉行大規模組織的活動，有能力邁向國際，而白晝之夜、台北燈節也都證明了台灣有能力跟國際接軌。

柯文哲也虧說，世大運證明了台灣只是政府不太行，民間力量還是很強的，引發現場熱烈掌聲。

今晚約湧入近兩千人次的支持者高喊加油口號，歌手謝和弦也出席活動替柯「暖場」，柯幕僚、人氣王「學姊」黃瀞瑩還被拱上台，高唱謝和弦的歌曲，現場氣氛熱烈。