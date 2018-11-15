林佳龍改善空污獲肯定 近百位環保學者專家連署力挺

台中市政府拚減污，鍋爐不管噸數大小，全部納管。（資料照）

2018-11-15 22:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕「空污議題」成台中市長選戰攻防焦點，巿長林佳龍雖不斷提出改善措施與成績，仍遭對手盧秀燕緊咬不放。環保及學界人士明日將站出來召開記者會，公開全國近百名環保學者專家的連署書，肯定林佳龍過去4年的環保施政。

中華民國環境保護學會前理事長張哲明、台灣環境保護聯盟創會長施信民、國立中興大學環工系教授莊秉潔、交通大學環工所教授蔡春進、台中教育大學環教所教授林明瑞及雲林科技大學環工系教授郭昭吟等人，明天將召開記者會，公開表態力挺林佳龍。

據了解，本次連署由中興大學、中國醫藥大學、中山醫學大學、台中教育大學、東海大學、朝陽科技大學及交通大學等7所大學相關科系教授及來自數個環保團體共同發起，由於過去選舉較少聚焦在空污議題，加上多數環保學者專家多不做政治表態，使明天的記者會備受關注。

一名參與連署的學者透露，近百名環保學者專家會站出來的原因，主要是因為台中市府團隊過去4年積極面對空污，也締造許多領先全國的創舉，林佳龍不像部分縣市首長迴避問題，但這次選舉過程中，卻遭到對手頻以錯誤資訊誤導民眾，因此他們願意站出來力挺林佳龍，對他務實面對空污議題及提出解決方式表達肯定與支持。