賴清德三度陪同蘇貞昌掃街 開直播體貼支持者

行政院長賴清德（右）第三度和民進黨新北市長候選人蘇貞昌（左）車隊掃街拜票。（記者李雅雯攝）

2018-11-15 21:39

〔記者李雅雯／新北報導〕行政院長賴清德今（15日）天晚上赴新北市，陪同民進黨新北市長候選人蘇貞昌在板橋區車隊掃街拜票，為選情拉抬聲勢，這也是賴清德第三度陪同蘇貞昌車隊掃街拜票；賴清德稱讚蘇貞昌對治理城市饒富經驗，持續全力爭取選民支持；他也透露，「選前之夜，我會再回來」。

賴清德和蘇貞昌站上吉普車在板橋區穿梭，全程線上直播現況，讓支持者也能在網路上表現支持。賴清德表示，蘇貞昌絕對能夠帶領新北市大步向前，因為他過去的經驗、做事的能力和政績，在辯論中可以看到蘇貞昌對新北市的規劃，市政藍圖遠比對手來得好，他是用生命投入這場選戰，期待爭取到市民的支持；「選前之夜我會再回來」，賴清德透露。

蘇貞昌社群粉絲專頁人數近來破100萬人，蘇貞昌笑答，粉絲人數創新高要很謝謝背後的團隊如此有創意、才華和實力，他們的有趣和多元在這次選舉中展現，倘若當選新北市長，將會帶著這樣的團隊結合市府的優秀公務員一起奮鬥，讓新北更新更好；也期待民眾可以看清楚誰在抹黑、誰不願意接受檢驗、誰藐視民意期待的辯論，用選票做出判斷和唾棄，以後就沒有候選人可以這麼地狂妄。