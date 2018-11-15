盧秀燕龍井造勢 喊「這次是台中民眾跟民進黨的選舉」

2018-11-15 21:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕選戰倒數，國民黨台中市長候選人盧秀燕今晚首次與第三選區烏日、大肚、龍井區的同黨市議員候選人合體造勢，盧秀燕強調，這次的選舉，是台中民眾跟民進黨的選舉，是台灣人民跟蔡英文的選舉，要用選票讓民進黨知道人民的委曲。

國民黨市長候選人盧秀燕今晚與第三選區烏日、大肚、龍井3名市議員候選人吳瓊華、林汝洲 、林孟令合體，一同在龍井區的大肚山自強夜市舉辦聯合造勢晚會，主委江啟臣、副主委楊瓊瓔、總幹事顏寬恒及大甲鎮瀾宮董事長顏清標都到場力挺，同時邀請「神力女超人」立委許淑華及「龍介兄」謝龍介站台助講，受到民眾熱烈歡迎。

江啟臣說，大家的生活都不好，這次一定要讓盧秀燕當選，盧秀燕當選，會改善台中經濟，如同韓國瑜所言，讓貨出得去，人進得來，台中經濟起飛發大財。

許淑華說，南投縣在台中市隔壁，空污也深受影響，因此要支持對反空污不遺餘力的盧秀燕。

而特地從台南市趕到台中市的謝龍介，整場以台語發音，他說，現場的支持者都是菩薩，要為盧秀燕拉票，他還從走到台下，跟支持者直接接觸，讓很多民眾感到相當親切。

盧秀燕則感謝韓國瑜、侯友宜上午到台中市力挺，晚上則有許淑華及謝龍介來站台，讓她很感動。

盧秀燕說，台中人對市長林佳龍很好，回報他2年立委、4年市長，但市長4年8000億預算，都沒有什麼建設。

盧秀燕說，這次的選舉是台中民眾跟民進黨的選舉，是台灣人民跟蔡英文的選舉，要用選票讓民進黨知道人民的委曲，因此，唯有認真投，唯有翻轉，用選票讓民進黨知道人民的痛苦。

相關影音