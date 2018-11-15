副閣揆施俊吉搬出數據 轟吳敦義假訊息扭曲事實

2018-11-15 20:26

〔記者李欣芳／台北報導〕針對國民黨主席吳敦義昨天指稱，蔡總統任內是20年來經濟最差的時候，並宣稱他擔任院長時的經濟成長一年可抵蔡總統兩年。對此，行政院副院長施俊吉今晚嚴正駁斥，提醒吳敦義不要扭曲事實，扼殺全民努力拼經濟的成績。施俊吉質疑吳敦義扭曲統計數字，刻意誤導民眾，這是一種如假包換的「假訊息」，指身為最大在野黨的領袖，也是前任的副總統，不應該用政治口水，扼殺全民努力拼經濟的成績。

施俊吉指出，自蔡總統上任以來，從2016年下半年起，至2018年第3季，平均的經濟成長率為2.78％，高於馬政府時期的2.53％。另外，從實質國內生產毛額（GDP）來看，馬政府8年（共32季）只增加20.5％，蔡總統在不到3年的時間（共9季）就已經增加到9.5％，就成長速率而言，蔡總統的經濟表現明顯優於馬政府。

至於吳主席稱2010年曾經有較高的經濟成長率，施俊吉則說，這是因2009年發生了台灣史上非常嚴重的經濟衰退，以致基期特別低才會造成2010年的成長率異常偏高的結果。事實上，從2010年開始經濟成長率就一路下滑到政黨輪替。

施俊吉表示，蔡總統是接手馬政府的爛攤子，馬政府執政最後兩年經濟低迷不振，甚至連續出現3季的負成長，這是罕見且嚴重的經濟衰退。但是近二年來，新政府大力推動經濟轉型，在全民的努力下，經濟成長顯著。

施俊吉進一步說明，股市是經濟的櫥窗，蔡總統就任以來，台股曾經站上萬點長達16個月，350多個營業日，反觀馬政府8年期間，股市沒有一天收盤在萬點之上，誰的經濟的表現好，問台股就知道。同時，蔡總統任內實質總薪資平均成長率達1.65％，大幅高於馬政府時期的0.16％，成長率高出十倍。這些都是鐵的事實。

而針對吳敦義自誇的任內IMD國際競爭力排名進步一事，施俊吉表示，根據最新公布的2018年WEF「全球競爭力指數4.0」，台灣在「總體經濟穩定」方面，位居全球第1，而在金融體系方面，銀行的低「逾放比」也是排名第1，這才是國際對台灣經濟治理能力的肯定。