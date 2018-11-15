不知掛名盧秀燕獅友後援會總會長 陳天汶改口：我掛名也行動力挺

2018-11-15 21:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市長候選人盧秀燕獅友後援會被爆名單可能造假，指掛名總會長的中市前副議長陳天汶竟不知自己是總會長。陳天汶今天上午接到查證電話時，也說他僅獲徵詢是否「掛名」，但未提及要掛上總會長頭銜。但下午又改口，表示「遺憾，子虛烏有！」陳天汶與女婿、北區市議員候選人陳文政強調「不只掛名，我們還用行動力挺！」

民進黨台中市長候選人林佳龍率先於8月11日，成立「C1區（台中市）獅友挺林佳龍後援會」，總會長是柯棋三，榮譽總會長11人，包括陳啟中、張淦璋，事隔2個多月，國民黨台中市長候選人盧秀燕，也於10月18日成立「大台中地區獅子會獅友力挺盧秀燕後援會成立大會」，總會長是陳天汶，24位名譽總會長中，竟也包括林佳龍獅友後援會的總會長或榮譽總會長的柯棋三、陳啟中與張淦璋。

本報記者上午10時16分打電話向陳天汶求證時，他說，盧陣營確有派人徵詢是否「掛名」，但未提及掛名總會長一事，當時他健康欠佳，自認卸任已久，沒有影響力，僅同意掛名一般職務或會員，卻沒想到竟是掛名「總會長」，曾任中市議會副議長的他說，選舉掛名是常見之事，但一般情理，要徵得同意才能掛名，他以前擔任民代時，「都是親自去邀請，同意才掛名，這是做人做事的道理」。

不過，陳天汶下午改口，強調「不只願意讓盧秀燕競選總部掛名，自己更用行動全力支持到底！」陳天汶說，當時記者來電詢問時，自己的身體並不舒服，「並且重聽」，但他不斷跟記者強調對於「掛名」一事全力配合，自己50幾年的國民黨員經歷，加上與市長候選人盧秀燕的老交情，一定全力配合。

陳天汶說，他上週才剛出院，這屆市議員選舉，女婿陳文政代表國民黨參選北區市議員，拖著病體為女婿徒步拜票，也隨時帶著盧秀燕的競選文宣挨家挨戶的請託。

陳文政補充說，「選舉到了，有心人士總是喜歡見縫插針大做文章，但這次真的找錯人！」岳父陳天汶與盧秀燕過去合作多年，一個在中央、一個在地方，一同爭取北屯圳整治和北區國民運動中心的經費，北區眾所皆知，兩人是好戰友、也是老戰友。

陳文政強調，他每天都帶著自己的文宣和盧秀燕的競選文宣四處拜訪，這種謠言真的難以服眾，選舉用分化群眾、撕裂社會的手段並不會讓台中更好，請有心人士要自重、自愛。