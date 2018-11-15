大群館、新莊土地侯友宜都喊抹黑 蘇貞昌：是你自己黑啊

行政院長賴清德（左）、民進黨新北市長候選人蘇貞昌（右）今天合體車隊掃街。（記者李雅雯攝）

2018-11-15 22:18

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚（15日）在行政院長賴清德陪同下，在板橋市區進行車隊掃街拜票，蘇貞昌在車隊出發前受訪，對於國民黨新北市長候選人侯友宜對文化大學大群館、新莊土地等外界質疑屢喊「抹黑」，蘇貞昌認為，「侯副市長，是你自己黑啊！」

媒體問蘇貞昌，如何看待競爭對手在文化大學大群館、新莊土地等外界質疑喊「抹黑」？蘇貞昌表示，侯友宜對外界質疑都未親自出來講清楚，各方面說明反反覆覆，只用「抹黑」二字回應，對實際問題沒有面對、解釋和澄清，如果真的有任何抹黑，侯友宜只要拿出具體證據，就可以一目了然，「就好像抹黑我阿公，我拿出證據大家一看清清楚楚」；侯友宜的文化大學大群館沒有繳房屋稅，他只要拿出一張有繳房屋稅的證據不就好了。

蘇貞昌認為，學法律的都很清楚，國家規定土地登記簿有絕對效力、是公文書；公文書上登載是買賣，侯友宜卻（最開始）說是繼承，「是他被抓包，不是有人抹黑他」；侯友宜進一步又說贈與，結果反而是買賣，「侯副市長不是有人抹黑你，是你自己黑啊！」

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