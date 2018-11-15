吳敦義駁國民「擋」廣告 酸蔡英文講假消息

2018-11-15 20:53

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨今天發表競選廣告，指控國民黨阻擋改革，國民黨主席吳敦義晚間出席「海外助選團授旗誓師大會」前受訪回應，「我為什麼要阻擋她（蔡英文總統）？我有什麼權力阻擋她？開玩笑」，「民進黨改革對的事，可以改，可是他們改的都是錯的」，他再度強調，自己擔任行政院長時，民國99年的經濟成長率是10.63％，蔡英文這3年執政的經濟成長率加起來也不會比10％好，而且每次都是保二很困難。

對於行政院今晚聲明駁斥所謂一年抵兩年是假訊息，吳敦義回嗆，「拜託﹗」他說，只要去查民國99年的經濟成長率就是10.63％，蔡英文這兩年加起來沒有到10.63，「這一查就清楚了，誰是講假消息，就是她講假消息呀！」

吳敦義還說，在自己擔任行政院長任內的99年、100年，台灣的國家競爭力國際評比名次分別為第8、第6名，「我兩年的名次加起來，還比她（蔡英文總統）一年的名次還要好﹗」，「她一弄就是第17名」。

吳敦義並指出，民進黨吹牛台灣經濟是20年來成長最高的，但據統計，前總統李登輝時代的成長率平均6％，前總統陳水扁任內維持差不多4％，馬政府時代平均2.6％至2.8％，蔡英文主政這幾年只有2.3％左右。

吳敦義強調，當年自己擔任行政院長後，民國99年經濟成長率突破10.63％，100年維持3.8％，這兩個整年也是台灣國家競爭力最好的時候。「所以我要請蔡女士自問，這兩年經濟成長率最弱，怎麼會變成最好？講謊話也不能這樣，有事實的她還敢講謊話﹗」

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