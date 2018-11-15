抓到了！拍片《夜襲》高捷車廂韓粉 被爆住北市自稱中國人

2018-11-15 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜的粉絲團，昨（14）日搭乘高雄捷運返家後，在捷運上高唱「鑽向敵人的心臟」等《夜襲》歌詞，但有網友發現與會者竟來自台灣北部，根本沒有投票權。

昨（14）日網路上開始出現韓粉在高雄捷運車廂中，高唱軍歌《夜襲》歡欣鼓舞的畫面，有網友對此追查影片上傳者來源，結果在臉書社團「小辣椒洪秀柱後援會」中發現原始上傳者，是1名居住在台北市，自稱中國人的女性，她昨日晚間9點13分上傳影片並於貼文裡寫道「散會後高雄的捷運上~~~~~哈哈哈！」。

追查影片來源的網友表示，我們生活在台灣，當然尊重每個人的言論自由，也因此剛下班、下課的高雄在地人，滿身疲憊地搭乘捷運返家，可以忍受韓粉們在捷運上唱歌，但這些人「就是那群為了翻越立院圍牆，在台大醫院兒童醫院前高聲鳴放汽笛，又暴力攻擊記者的那群人，有些東西瞬間懂了」。

該名網友指出，這些韓粉「就是一群身在台灣，卻有過客心態的人」，對於高雄在地抱持著「你們又老又窮」的心態，他們認為自己相當高級，「我爽怎麼幹就怎麼幹」。

許多臉書「只是堵藍」粉絲專頁網友看完這段文字，均十分感慨，相繼留言指出「都是沒票的跑來支持」、「我這輩子只想消滅滯台中國人」、「喜韓兒的水準就是這樣」、「唱的開心，票開傷心」、「享受台灣的美好，心裡卻鍾愛中國人」、「台灣就是被這種人搞爛的」、「忍到開完票，笑著看她哭」。

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韓粉《夜襲》高捷車廂