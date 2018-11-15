韓粉稱高雄愛河水可喝 遭吳敦義親自打臉

國民黨主席吳敦義。（資料照，記者李雅雯攝）

2018-11-15 19:48

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨天在岡山舉辦造勢晚會，有韓粉對電視台說，高雄市的愛河就是在國民黨主席吳敦義擔任高雄市長時期整治好，而且還可以生飲，引發爭議，今晚還被吳敦義親自澄清「打臉」，強調這個說法完全是張冠李戴。

吳敦義今晚出席「海外助選團授旗誓師大會」前受訪時，對於媒體詢問當年愛河的水可以喝嗎？他澄清，「沒有這個事」，「愛河的水怎麼可以喝？那是張冠李戴」，他並指出，當年是前高雄市長蘇南成開始整頓愛河，當時一位市議員不知道怎麼回事跳下愛河，口袋裡居然還有螃蟹，那是在蘇南成任內的故事，「與我完全無關」。

吳敦義並強調，自己在民國七十九年才接任高雄市長，當時整治愛河沒有什麼螃蟹，他就是疏浚，做汙水、雨水下水道，讓市區內的汙水可以排入下水道，比較不會汙染愛河，還在愛河邊興建了兩座公園，「整治得很不錯」，愛河兩岸綠草如茵，就連流鶯也被驅逐，但愛河上游是屬於高雄縣，無法一起整治，這是一個遺憾。

吳敦義說，因為他做汙水、雨水下水道，愛河就好了很多，這是他的努力，後來高雄縣、市合併，他認為應該會就高雄縣的上游部分進行改善，這也是合理的。