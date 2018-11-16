侯友宜補繳卻稱從沒欠稅？ 他批：侮辱全國人民智商

2018-11-16 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜近日被民進黨立委段宜康爆料炒作土地、逃漏稅，侯友宜競選總執行副總幹事謝政達則出示財政部北區國稅局對又昱公司開立的「尚無欠繳本稅及罰鍰」（即無欠稅）的最新證明，強調從頭到尾都沒有欠稅。對此，綠委林俊憲表示，補繳完了當然可以出示國稅局「此時此刻」沒有問題的函文，痛批「侯友宜再次試圖侮辱全國民眾智商。」

監察院日前調查侯友宜家族的「又昱公司」將房產租給文化大學大群館時，意外揭露侯友宜曾在7月時補繳兩筆贈與稅以及「又昱公司」3年營業稅，總共100多萬元；侯友宜競選總執行副總幹事謝政達則澄清，從國稅局單據可證明，侯友宜及又昱公司沒任何欠稅或補繳稅的情況，從頭到尾沒有欠稅。

又昱公司委任律師陳佳瑤也指出，又昱公司「補稅」部分是因為擔心遭放大鏡檢視，因此主動以最高稅率33％進行申報，絕非欠稅才去補。對此，林俊憲在臉書批評，侯友宜再次試圖侮辱全國民眾智商。

林俊憲說，侯友宜拿出11月14日國稅局公函，試圖證明自己「從沒欠稅」，但事實是，國稅局15日早上到立院說明，而今年6月，他和台北市議員王威中向國稅局檢舉侯友宜逃漏稅，國稅局才發現侯友宜有問題，侯友宜也在7月時來補稅，這點在監察院的公文也有說明。

他說，所以侯友宜7月被抓到逃漏稅，趕快去補稅，把被查到的洞補起來，而到現在11月，在國稅局沒有查到新事證的情況下，侯陣營當然可以出示國稅局「此時此刻」沒有問題的函文。但關鍵是，「侯友宜，你7月有沒有因為我跟王威中的檢舉，而被抓到必須去補稅？」

林俊憲質疑，監察院說有，國稅局也說有，監察院和國稅局都證明侯友宜有問題，到底什麼樣的人，還會繼續支持領著公帑卻逃稅的侯友宜？