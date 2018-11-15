前行政院長張善政抵澎 為陳大松及澎湖青年陣線造勢

2018-11-15 18:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕前行政院長張善政今日再次跨海抵澎，為無黨籍澎湖縣長候選人陳大松加油打氣，並與澎湖青年陣線縣議員候選人冼義哲、馬公市代表候選人謝佑康等人座談，但卻未與藍營縣長候選人賴峰偉會面，支持傾向已相當明顯。

馬英九總統時代擔任行政院長的張善政，雖是無黨籍，但一向與藍營交好，並擔任國民黨高雄市長候選人韓國瑜顧問，但在參選爆炸的澎湖縣百里侯之爭，卻唯獨鍾情無黨籍縣長候選人陳大松，除了顯示2人的好交情之外，也頗有搶奪泛藍票源的意圖，尤其是今年選情緊繃，票票都是關鍵力量。

再次抵澎的張善政，先前往陳大松競選總部，向工作人員致意，並表明此行的目地，是與澎湖青年陣線成員座談，了解建造智慧城市的方向，另外自9月份抵澎參加陳大松競選總部成立大會後，一直關心其選情，因此再度前來，並就其提出的政見及建設方向，提供實質的建議，陳大松也帶領張善政前往各地，就提出政見實地會勘。

由於今年澎湖百里侯之爭，呈現激烈的7搶1局面，因近年來澎湖藍綠支持者各半，在野陣營面對票源分散危機，尤其是代表藍營出征的前縣長賴峰偉，更是頻打唯一藍軍代表的口號，呼籲支持者歸隊，張善政支持陳大松，對於最後選情的影響，就等11月24日開票後結果。

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