中國介入台灣選舉 陸委會：國際公認的事實

2018-11-15 18:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕雖然中國國台辦宣稱「從不介入台灣選舉」，隸屬美國國會的「美中經濟與安全審查委員會（USCC）」發布年度報告指出，北京以散播不實訊息等多種手段，試圖妨礙台灣民主發展。陸委會副主委邱垂正今天在例行記者會上表示，中國以各種方式介入民主選舉，已是國際社會普遍認知與公認的事實。

USCC在年度報告指出，北京近年加強對台施壓，採片面行動企圖深化兩岸經貿和社會融合，目標是最終推動走向統一。中國正加強對台灣的政治作戰活動，北京在各領域以多種手段，試圖妨礙台灣民主發展及蔡英文政府，包括支持在野黨、利用社群媒體或其他網路工作散播假消息。

邱垂正表示，中共當局慣常在台灣選舉前，藉機製造事端。過去以對台軍演或是嚴詞批判，企圖干擾或影響台灣選情，近期更透過網軍、社群平台或媒體，散播假訊息，對我社會進行滲透分化，台灣民眾對此非常反感。

邱垂正說，無論是美國副總統彭斯的演說，或是USCC的報告，以及香港「公民聯繫」團體發布的「中國銳實力在香港」報告，均指出中國長期運用「銳實力」與各種方式，加強對民主政體，包括台灣社會進行分化，並以多種手段試圖妨礙台灣民主的正常運作。

邱垂正指出，國台辦所稱不介入台灣選舉，並指我方說法是「無中生有、憑空捏造」，但事實不會因為矯飾否認，就變成不是事實，相關具體案件正由我司法檢調機關偵辦當中。

邱垂正強調，今年以來，中方不斷透過軍機艦繞台、搶奪我邦交國、打壓我參與國際組織、削弱我國際空間，同時對台進行區別對待的分化與滲透，以及諸多來自中方的不實訊息與假消息，都是中國透過各種壓力手段意圖介入台灣民主機制運作，「國台辦說法如何經得起檢驗？相信外界自有公斷。」