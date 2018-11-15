網路社團山寨爭議 楊文科陣營4問徐欣瑩

2018-11-15 18:54

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨新竹縣長候選人楊文科陣營今天下午針對新竹地區知名臉書社團出現山寨版爭議，以「山寨網路社團 真抹黑」為名，由該陣營發言人田昭容召開記者會提問4個問題，要求民國黨縣長候選人徐欣瑩親自出面說清楚。

田昭容的4問是：想請教徐欣瑩本人，關於民國黨黨員在引發爭議的社群裡面，為什麼製造了1個混淆視聽的平台？到底有何居心？楊文科陣營很想要知道答案。

其次徐欣瑩本人對製造1個山寨版，幾乎跟原來版面長得很像的行為，覺得這樣的行為對不對？

田昭容抨擊說，前述行為實際上就是1個欺騙民眾的行為，應該有很多網民誤把山寨版當成正版在閱讀。所以第3個問題他們要問徐欣瑩陣營：這樣的行為是否有特殊的政治目的？是不是要企圖抹黑對手？

最後，楊文科陣營還想問，民國黨成員連臉書都可以造假，實在讓人不禁懷疑起過往他們所po的那麼多文章，是不是也有很多內容不真實的？

田昭容說，針對日前出現山寨版「新竹爆料公社」這件事情，楊文科陣營發現這個山寨版的管理員有彭千修和Jack Chou，他們確認彭千修就是民國黨黨員。且在這個事件爆發後短短幾個小時就蠻多人離開這個山寨版社群。剛好其中有幾個就是民國黨成員，所以楊文科陣營想問到底怎麼一回事？為何要撤出？

田昭容說，事後，Jack Chou在山寨版「新竹爆料公社」裡面po文說他另創「新竹爆料公社」的原因，而一模一樣的文章同時又在山寨版「看見新竹」被po出，讓他們合理懷疑這2個山寨版的社群是不是同一群人所為。

面對前述紛擾，楊文科本人沒出席這場記者會，而是前往新竹工業區跟三陽公司的員工拜票。他跟大家一起吃午餐，體驗勞工朋友日常的飲食作息，並提出勞工政策以爭取支持。