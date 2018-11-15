柯文哲喊「兩岸一家親」 她質疑：受到統戰部門滲透？

2018-11-15 18:48

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員選舉公辦政見發表會內湖、南港區今天下午2點登場，議員候選人紛紛搶搭最近時事議題，吸引關注，有候選人發表政見時拿出「蜂蜜檸檬水」大口喝，也有人搭上姚文智「抗中保台」議題，質疑柯文哲喊兩岸一家親，是否已受到統戰部門滲透？

台北市議員候選人在政見會紛紛搶搭最近時事議題，藉此吸引關注，樹黨議員候選人吳曉東在發表政見時拿出「蜂蜜檸檬水」來喝；基進黨議員候選人蕭筱臻則搭上姚文智「抗中保台」議題，強調兩岸一家親是中國領導人習近平所提出中國統戰之重要概念，然而柯P卻喊出這句話，「我們可以合理懷疑，柯市長已受到統戰部門嚴重滲透。」她認為，民眾應要好好選擇是要親中還是走反中的民主路線。

議員候選人高嘉瑜、吳世正都強調無資源、背景，靠自己打選戰，盼大家能夠支持。游淑慧則在開場就批評未參加發表會的候選人，質疑「不知是選情太好不用來？」認為所有參選人都必須和選民報告未來4年對港湖區的規劃。

社民黨議員候選人陳又新說，要搶話題很容易，只要吹捧或抨擊柯文哲，也能拿起蜂蜜檸檬水來喝就能獲得關注，但他認為，這樣參選就沒意義，他更批評，有些議員的政見選舉公報上面的字幾乎一樣。

台北市第13屆議員選舉公辦政見發表會港湖區於今天下午2點05分至5點32登場，共分為4個發言時段，港湖區15人參選，共有15人出席政見發表會。