提及「假車禍」遭疑造謠 侯友宜：奧步難防 正向選舉

2018-11-15 18:38

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜昨天（14日）在網路直播節目中提及，選戰最後階段可能有人製造假車禍，遭對手蘇貞昌質疑「沒有證據，是最典型的造謠」，媒體詢問消息來源，侯友宜說，最近有很多來自各地的情資，但不管是什麼奧步，自己也沒辦法完全防止，只能很認真地用正向、單純的選舉，面對一切。

選戰倒數9天，侯友宜猛攻綠營鐵票區，昨到到蘆洲徒步掃街拜票近2個半小時，今天再度以徒步掃街深入綠營票倉三重區，爭取支持。

侯友宜說，自己的情資來自各地，包括支持者、情治單位的朋友，都提醒了很多事情，但不管是什麼奧步，自己也沒辦法完全防止，只能用正向力量選舉。

對於警界出身的藍營市議員林國春爆料，蘇貞昌多年前家中遭竊，報案時卻謊報失竊地點，是因為擔心外界知道家中有鉅款，蘇貞昌斥抹黑、負責治安的人應該覺得丟臉；侯友宜則說，老縣長欺騙神明的事情講清楚就好，包括這次180萬遭竊的事情，也要向人民說清楚。

對於蘇貞昌譏侯友宜、韓國瑜和盧秀燕在台中合體造勢是「造假連線」，侯友宜強調要回歸正向選舉，不要再講一些有的沒的抹黑，會被人民唾棄，更說這次選舉就是讓人民做出選擇，是要選正步選舉、正派做事的人？還是要選選舉過程中用奧步的人？呼籲選民投票日當天站出來，滅東南西北廠。