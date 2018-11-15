丁守中夫婦首度合體掃街 夫人調侃：他太嚴肅了

2018-11-15 18:31

〔記者簡惠茹／台北報導〕台北市長候選人「夫人牌」陸續出籠，國民黨台北市長候選人丁守中今天下午首度跟太太溫子苓合體掃街，前總統馬英九的大姊也現身力挺，溫子苓笑稱，丁守中掃街太嚴肅了，現場笑聲連連。

丁守中今天傍晚和夫人一同到永春市場掃街，他說，好像是第一次合體，平常都是分進合擊，剛好今天下午有空，媒體也問到好像沒跟太太一起掃過街，所以趕過來支援一下太太，她已經跑過很多市場，人家都說，「叫你老婆來啦，你老婆比你會拉票，她親和力比我強」。

媒體詢問，之後會增加合體頻率嗎？丁守中說，不會特別增加頻率，還是各走各的，發揮兩倍的力量，太太跑她的行程，這樣力量會更大，可以多接觸一些人；記者提問，那今天是第一次也是最後一次嗎？丁守中笑說，「never say never」，不會說是最後一次。

溫子苓也跟媒體分享掃街心得，她說，大家都很熱情，單獨掃街的時候可以多花點時間跟大家聊聊天；談起掃街訣竅，她說，她都是眼睛直盯大家，讓他們覺得那一刻她眼中只有他們。

溫子苓不忘調侃丁守中說，他太嚴肅了吧，丁守中有時候不好意思抓著人家的手，她自己掃街的時候，如果有的人手沒伸出來，她就主動把手拉過來。媒體詢問丁守中，夫人就是他最強的韓國瑜嗎？丁守中也調侃回去說，她沒這麼強，有韓國瑜十分之一威力就好了，現場笑聲不斷。

對於現在各候選人的婆婆媽媽啦啦隊都出動，丁守中說，家人都一起出來幫忙是非常好的事情，他會全力衝刺，雖然喉嚨啞了，丁守中的心絕對是熱的，靠市民大眾的覺悟，台北一直低薪窮忙衰退，老舊公寓沒有都更，大家希望台北帶來改變就支持丁守中。