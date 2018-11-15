「我是議會鋼鐵仁」！ 候選人穿鋼鐵人裝霸氣拜票

2018-11-15 17:53

〔記者江志雄／宜蘭報導〕選戰倒數計時，候選人各出奇招搏版面，無黨籍宜蘭縣議員候選人許俊仁標榜是「議會鋼鐵仁」，穿上鋼鐵人裝拜票，盼加深選民印象，爭取更多支持。

許俊仁的鋼鐵人裝用泡棉做成，看起來像盔甲，設計成卡通人物造型；支持者說，這身裝扮象徵不畏強權，是正義使者的化身，走到人多地方拜票，吸引眾人爭相合照。

許俊仁訂於明晚7點在羅東中山公園舉辦「鋼鐵仁歡樂趴」，他將穿上鋼鐵人裝出席活動，安排鋼鐵人熱舞、鋼鐵人著色比賽，提供鋼鐵人公仔當獎品。

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