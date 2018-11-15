候選人請來比基尼辣妹河邊泡浴缸 原因是…

市議員候選人楊玉仙（前排右5）請來比基尼辣妹，凸顯曹公圳整治迫切性。（記者洪臣宏攝）

2018-11-15 17:25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市市議員第5選區候選人楊玉仙今天請來5名比基尼辣妹助陣，凸顯曹公圳中游段整治急迫性，高市水利局指出，該段土地範圍被環保署列為污染場址，11月底將與台塑勘查後訂出後續處置。

楊玉仙下午與赤山里里長吳永在、4名里長候選人，前往曹公圳中游段表達整治訴求，比基尼辣妹象徵性泡在浴缸，指控居民遇到水災就像在游泳池度日，仁武分局獲報前往了解。

楊玉仙指出，曹公圳八涳橋上游與台塑廠區下游已經完成整治，獨漏八涳橋至台塑中游段，致河段淤積淺窄，造成823、828沿線水患，她指出，該段因為有台塑土地擋道才會無法整治，呼籲台塑秉持社會責任捐地整治，給居民安全生活空間。

水利局表示，823仁武水患主因為當日累計24小時雨量達330mm，已達曹公新圳原設計10年保護標準，造成渠道水位急速上升溢堤淹水，而該段現況寛度為41米，規劃寛度為46米，確實窄了5米。

水利局指出，該區段為公告的污染整治場址，依規定土地不得處置（買賣及徵收），但台塑必須無償提供使用，該段地下水及土壤已遭受汙染，如貿然進行開挖整治作業，恐造成汙染地下水擴散。

水利局與台塑等相關單位將於11月底前完成測量放樣，研商後續作業，另為因應極端氣候，針對仁武地區後勁溪排水系統正進行整體通盤規劃檢討，將視規劃報告結果進行渠道整治或上游設置滯洪池作業，以改善當地淹水問題。