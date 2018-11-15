「台灣最敢的女人」當年驚天一脫 許曉丹這樣看高雄市選情

2018-11-15 17:11

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市長選情膠著，曾參選立委的人體彩繪藝術家許曉丹過去曾喊出「用乳頭對抗國民黨拳頭」，她今天受訪表示，投票前1天才決定投誰，會投給尊重藝術創作的候選人。

家住新興區的許曉丹（60歲），1992年曾與國民黨立委候選人吳德美捉對廝殺，2個女人戰爭轟動全台，以「奶頭與拳頭」選戰打出知名度，當年高雄市立委選舉公辦政見發表會，不惜當眾露奶，證明粉紅細嫩不是歷盡滄桑，當場遭另一名候選人朱高正消遣，選舉結果僅輸對手100多票。

許曉丹今天（15日）下午發表飛天劇場「天體最美的故事」創作，模特兒裸體接受藝術家彩繪圖樣及「台灣」等字樣，許曉丹跟著節奏舞動身軀作畫，全心投入創作，會後，她感動地說，飛天劇場是一生夢想，有生之年終於做到了。

面對高雄市長選情膠著，許曉丹受訪時批評說，當年被認為妨害風化遭判徒刑3個月，以奶頭對抗國民黨拳頭，想不到，多年後又遇到不公不義，畫作贈與台南市圖書館被視為裸體不宜上架，圖書館竟退還藝術創作，要問台南市前市長賴清德、候選人黃偉哲如何處理，並問陳其邁、韓國瑜觀點，「最後1天，誰讓我滿意才要投誰」。

許曉丹說，中醫師丈夫於2012年心肌梗塞驟逝，心境轉變很多，要投給尊重藝術的市長。

許曉丹與吳素蓮等藝術界人士合作「天體最美的故事」，10月底於台北市首演，演出後出版寫真集及紀錄片，頗受好評，高雄場將於本月17-30日於成功路五千年藝術空間舉行，17日下午2點20分開幕演出飛天劇場。