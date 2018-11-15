阿卡貝拉版不夠聽！ 北市長候選人再合體拍《台灣有嘻哈》

日前因台北市長候選人吳蕚洋，於公辦政見發表會結論上高歌一曲的片段爆紅，激發網友們的創意，KUSO成各種版本。（圖擷取自YouTuber）

2018-11-15 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕日前因台北市長候選人吳蕚洋，於公辦政見發表會結論上高歌一曲的片段爆紅，激發網友們的創意，KUSO成各種版本。繼《柯媽媽 》候選人大合唱後，又有網友分享《台灣有嘻哈》版，引發網路瘋傳。

一唱成名的吳蕚洋因演唱《愛江山更愛美人》一曲，歌聲悠揚，讓網友們紛紛為該片段伴奏，從吉他、口琴到二胡等等不計其數。又有YouTuber混剪當日其他候選人的發言，編成阿卡貝拉（a cappella）人聲合唱版本，甚至重覆循環輸出成10小時不間斷版，回應粉絲們想「當睡前晚安曲」的願望。

臉書粉絲專頁「節奏怪獸大學」隨後也推出饒舌版，笑稱「《台灣有嘻哈》第一季開拍」，歌詞截錄台北市長柯文哲「對的事情做，不對的事情不要做」、國民黨籍參選人丁守中「變來變去，騙藍騙綠」、民進黨籍參選人姚文智「你沒有回答，沒有回答」、無黨籍參選人李錫錕「十六乘以十六，一百九十六」等經典台詞，套上節奏和韻律，再以吳蕚洋的歌聲唱進副歌，全曲總長1分40秒，令網友們聽了紛紛留言「太短了啦，聽得不過癮！」、「我覺得可以﻿」、「蜂蜜檸檬到底能引出臺灣多少人材現世！﻿」等，也有不少人期待是否會有更多有趣的創作出現。

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