再轟侯友宜 蘇貞昌：副市長不繳稅是最壞示範

2018-11-15 16:20

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天下午再度質疑對手侯友宜稅務問題，蘇貞昌說，侯友宜被抓包還不承認，只會講抹黑，非常的不好，房屋稅是新北市最重要前3名的稅源，副市長自己不繳稅是最壞示範，「口口聲聲愛國家卻不繳稅，這算什麼愛國？同時用玩法的方式來逃避繳稅，這算什麼正義？」

國民黨新北市長候選人侯友宜妻子任美鈴的又昱公司，補繳大群館營業稅100多萬元，侯友宜日前強調，他和又昱公司從未欠稅，一切都按照財政部的規定繳稅，補繳稅金是因採用最高標準申報，主動補繳稅率的差額，外界的影射與抹黑都是「東廠又來了」！

侯友宜的發言人賴冠群也指出，又昱公司21年來都合法繳稅，今年6、7月因為民進黨刻意炒作文大宿舍案，又昱公司以往由國稅局核定以第2級的23％的稅率繳稅，為避免又被抹黑，又昱公司主動將申報的所得稅率提高至第3級的33％，補繳從2014年至2017年的稅率差額，主動採取最高標準的作法，目的是杜絕惡質抹黑，絕非所謂的欠稅補繳。

蘇貞昌今天下午到平溪、瑞芳車隊掃街拜票，他表示，如果沒有選舉的檢驗，侯友宜有那麼大房子而且不繳房屋稅，大家怎麼知道，那經過檢驗之後，經過監察院開始調查之後，侯友宜趕快去補稅，可見過去就有逃漏，那另外也就是營業稅這一些雖然補了，但是房屋稅始終一毛錢都沒有繳，侯友宜始終拿不出來有任何繳房屋稅的證明，只會講抹黑，「那你把有繳房屋稅的證明拿出來，不就是可以反打臉嗎？」

蘇貞昌說，可見侯友宜被抓包還不承認，這非常的不好，尤其是新北市民繳房屋稅1年100多億，這是新北市最重要前3名的稅源，也是建設地方最重要的財源，副市長自己不繳稅是最壞示範。