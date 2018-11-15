奇觀！苗栗縣議員候選人旗幟 高掛8米路燈頂

2018-11-15 16:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕選舉奇觀！苗栗縣頭份市與竹南鎮交界的永貞路、天文路口，有民眾發現中央分隔島上8米高路燈上竟插著一支競選旗幟，聳立「直達雲霄」，令人看了瞠目結舌，網友PO網笑稱「到底是怎麼掛的」，但也有人擔心，掛在如此高處恐會發生危險。當事候選人鄭聚然說，是廣告公司的構想，才以吊車懸掛，若有危險會派人拆除。

選戰進入倒數階段，各候選人無不卯足全勁爭取曝光機會，街頭上滿滿競選旗幟及帆布，民眾早已司空見慣，但有民眾在臉書社團PO出照片，苗栗縣第五選區（頭份、三灣、南庄）縣議員候選人鄭聚然的競選旗幟高掛在８米路燈上，約三層樓高，不僅民眾嘖嘖稱奇，相關單位也看傻眼。

有民眾說，選舉旗幟掛這麼高的確讓人印象深刻，但也有人認為，平常行車視線所及根本不會看到如此高處，質疑「要掛給誰看？」更有人擔心，萬一強風吹襲旗幟折斷掉落，恐釀嚴重意外。

鄭聚然稱是廣告公司構想，以吊車懸掛在路燈上吸引目光，並有加強固定。由於過去不曾見過如此高的旗幟，頭份市公所清潔隊表示，目前無旗幟懸掛限高規定，因此只能勸說；頭份警方則說，若無遮蔽紅綠燈或立即危險性，也無法要求候選人拆除，後續若發現有搖搖欲墜情形，會立即通報候選人處理。