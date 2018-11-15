2018-11-15 15:59

［記者黃美珠／竹縣報導］24日就要投票，新竹縣選委會今天起正式印製縣長、縣議員的選票以及這次綁大選的公投票，兼任選委會主委的縣長邱鏡淳在總幹事吳聲祺陪同下前往視察且慰勉；至於鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表以及村（里）長的選票，將於下週一、19日起連3天，交由各鄉鎮市選務作業中心趕印。

縣選委會表示，由他們負責的縣長、議員選票以及公投票，印製作業將在19日完成，20日將運回後，21日起連2天由各鄉鎮市選務作業中心依投開票所人數清點打包領回，23日各投開票所的主任管理員、主任監察員再到各鄉鎮市選務作業中心，確認各自負責的投開票所5合1選票和公投票的票數是否正確。

這次縣長選票共將印製43萬2781張、縣議員的有43萬9001張、10個公投案的公投票則有450萬1800張。

選委會表示，2018年地方公職人員選舉選票顏色分別是：縣（市）長淺黃色、區域議員白色、山地原住民議員淺綠色、平地原住民議員淺藍色、鄉（鎮、市）長金黃色、鄉（鎮、市）民代表淺粉色、村（里）長白色、全國性公民投票是白色。

選委會表示，印製期間警局派員到場加強戒備，消防局也在場待命，選委會第1組、政風室及監察小組也都全程派員監印，以防有選票外流情事發生。

各鄉鎮市選務作業中心印票期間，所轄分局也派員在場戒備，選委會監察小組則會派員會同公所人員監印。