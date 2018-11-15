經費明細破綻百出？網友質疑丁守中漏報競辦租金

有網友質疑丁守中漏報金山南路競選辦公室租金。（資料圖）

2018-11-15 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中公布競選經費明細，遭爆競辦中有6人的工資僅2萬元，疑似未投保勞健保，且競辦4發言人疑似無薪無保險。而今（15）日除了又被網友質疑辦17場造勢活動竟只花34萬元，且場地租金只花6.3萬元外，又被懷疑漏報金山南路競選辦公室租金。

網友翻出1月21日的新聞，當天丁守中在上午9點半啟用位於金山南路的競選辦公室，還請來舞獅助陣，當天國民黨副主席郝龍斌、立委李彥秀、曾銘宗，市議員秦慧珠、王鴻薇、汪志冰、麗耿桂芳、闕枚莎、郭昭巖等人都來站台。

而網友指出，根據丁守中所公佈的競選經費明細，在107年5月15日到10月15日的「租用競選辦公室支出明細」中，5到7月都未看到金山南路辦公室的租金，「好奇怪喔，5月、6月跟7月都沒有金山南路辦公室的租金耶？是漏報還是有好朋友贊助呢？」

而此文一出也引起網友議論：「沒有租金那就不算租」、「不是說歡迎檢視嗎」、「丁守中的朋友免費租給丁也不奇怪啊」、「那裡是熱情支持者熱情出借的啦嘻嘻」、「我覺得該出來解釋清楚」。