選舉黑金零容忍 內政部：掃蕩賄選法辦1431人

2018-11-15 15:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部長徐國勇表示，距離選舉只剩最後9天，政府對選舉暴力及賭盤絕對零容忍，警政署須完成勤務規劃及警力部署，做好查賄制暴及治安維護工作，民政司也要加強宣導投票日當日不得捐贈政治獻金。

內政部今日下午召開部務會報，由警政署報告「因應九合一選舉與公民投票維安相關工作」，徐國勇提及，選舉進入最後階段，警政署務必提高警覺，嚴防重大治安事件發生，並強化各候選人安維，做好選舉維安。

徐國勇表示，不容許任何幫派分子假借政黨、社團、宗教等名義，破壞國家安全、危害社會治安，有信心選舉能公平乾淨、安全平順完成，並呼籲全國民眾理性看待選舉及公投結果，共同維護我國民主與法制。

此外，內政部也指示警政署，確實要求各警察機關規劃投開票日分梯輪流投票，以保障員警投票權利。

內政部表示，為防範選舉糾紛，警政署已加強勤務部署，針對候選人人身、住居所、競選總部及造勢活動強化安全維護作為，嚴防危安狀況發生。另為全程瞭解選舉安維狀況，警政署與各直轄市、縣市警局同步成立選舉治安維護聯合指揮所，並運用M-Police行動載具、路口錄影監視系統、高清視訊等科技設備，即時掌握現場狀況。

警政署持續要求各警察機關加強掃蕩黑道幫派及選舉賭盤，並持續監控可疑人士，只要一有賄選行為，將立即啟動偵辦，絕不容賄選。另外，戶政司亦通函各地戶政機關配合與警察機關建立幽靈人口查察合作機制，近期檢警已查獲多起虛報遷徙案件。

內政部統計，截至11月13日止，全國各警察機關掌握1191件賄選情資，已移送賄選案件207件、共1431人，移送案件更有15件業經檢察官起訴在案，56人經檢方聲請羈押獲准，其中候選人身分為24人，各地以嘉義縣警察局移送36件、203人成效最佳。

此外，對於民眾如欲捐贈政治獻金給候選人，內政部也提醒，應依「政治獻金法」第12條規定，於11月23日前完成捐贈，投票日當日不得捐贈；另該法於捐贈者資格、金額、方式及處罰等均有規範，捐贈前應留心法律規定，避免觸法受罰。