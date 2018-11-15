鄺麗貞赴台東天后宮祈福 相信丈夫一定會投給她

台東縣長候選人鄺麗貞今天下午到台東天后宮祈福。（記者王秀亭攝）

2018-11-15 16:02

［記者王秀亭／台東報導］台東縣長候選人鄺麗貞今天下午到台東天后宮祈福，並澄清今年大年初一與總統蔡英文在廟中一同入鏡，是作為在地人應給的善意，若有陰謀論想法者是政客，非政治家，面對詢問丈夫吳俊立是否會投票給她，鄺僅簡單回「我相信一定會的」。

鄺麗貞回台東第四天，選擇到今年大年初一與總統蔡英文「巧遇」的台東天后宮祈福，願選風乾淨，家庭和諧外，更主動提及大年初一之事，鄺麗貞表示，嫁來台東20幾年，懷孕及初一、十五都會不定期到創建超過百年的台東天后宮，大年初一總統蔡英文恰巧以此為祈福第一站，在其禮貌邀請下，也應表達在地人的善意與真誠，更可讓總統給台東更多資源，了解台東人的善良，對台東民眾是好事。

鄺麗貞說，許多朋友猜測此舉有陰謀論，但都猜錯了，不應有過多政治意識形態，自己是真心誠意代表地方歡迎長官，傳出陰謀論是綁架台東民眾的權利，讓縣民無法得到和諧的感受，有這種者是政客，非政治家。

鄺麗貞不願對外說明目前居住處所，僅表達自己住在安全之處，面對媒體詢問到廟裡祈福，是否也是祈求丈夫吳俊立投她一票，鄺麗貞說「我相信一定會的。」