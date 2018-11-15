輕鬆一下！這場政見發表會不唱歌 改吹薩克斯風

2018-11-15 16:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台北市長候選人吳蕚洋清唱主旋律「人生短短幾個秋～不醉不罷休」爆紅之後，彰化鹿港區縣議員候選人鄭敬議，今天在公辦政見會一上台，就拿起薩克斯風吹起了「榕樹下」，主攻其社區政見，雖然只有學半年，吹到走音，仍獲得在場人士喝采！

鹿港鎮公所禮堂今天舉辦兩場公辦政見發表會，上午場是鎮長選舉，下午場是鹿港區（第二選區）縣議員選舉；早上只有鎮長候選人黃敦義到場；下午也只有鄭敬議到場，兩人剛好都是無黨籍，黃敦義是素人首次參選，鄭敬議是幼兒體能教練，也是鹿港區知名的活動主持人，曾參選縣議員失利，這次捲土重來。

黃敦義表示，鹿港人口輸給和美鎮，鹿港要加緊發展才能迎頭趕上，他素人參政的目標就是公平公開，不包工程、不指定包商，不收回扣。

鄭敬議是鹿港地區活動的人氣主持人，今天上台有備而來，道具很齊全，戴上斗笠吹一小段薩克斯風，政見發表到一半，還拿起桌球與皮球，強調社區發展的重要性。

鄭敬議表示，社區做得好，老人長照、學生課輔都沒問題，會想要吹薩克斯風，就是希望社區能夠多元發展，從運動與音樂，人人都培養興趣與運動習慣，這也是他參選縣議員，希望縣府把資源下到社區的理念。

今天兩場政見會，在場的鹿港警分局警察、鎮公所承辦人員，都比參加政見會候選人與支持者還要多，有人認為現在的公辦政見會就像「雞肋」一樣，食之無味，棄之可惜；如果要繼續辦理，也應該把直播影片放在官網，讓有興趣的民眾可以觀看，不然的話，政見會辦在上班時間，人人都上班，叫誰來看。

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