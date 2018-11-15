保護石虎、白海豚 保育團體籲票投這些人

台灣媽祖魚保育聯盟理事長陳秉亨（左起）、關懷生命協會專員林韋任、台灣蠻野心足生態協會理事長文魯彬、屏東科技大學野生動物保育所教授裴家騏呼籲地方政府保育石虎及白海豚。（記者謝君臨攝）

2018-11-15 15:50

〔記者謝君臨／台北報導〕九合一選舉將至，保育團體今召開「石虎、白海豚也要投票」記者會，呼籲位於石虎及白海豚主要棲息地的7縣市地方政府，能透過政策、預算、自治條例法制化，給予瀕臨絕種的石虎及白海豚實質保護，並公布已簽署保育意向書的縣市首長候選人名單，期盼選民支持具備永續發展觀念、重視在地發展的候選人。

保育人士表示，石虎是雲豹滅絕後，台灣僅存的獵食性貓科動物，估計全台族群數已不到500隻，主要分布在中部地區的淺山丘陵；至於俗稱媽祖魚的白海豚，是國際自然保育聯盟（IUCN）、美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）等國際關注的極度瀕危物種，估計僅存65隻左右，分布於苗栗至台南沿海。

屏東科技大學野生動物保育所教授裴家騏指出，瀕臨絕種動物的定義還算簡單，指數量已少到一個程度，無法回復，需要靠人為協助，且數量持續在減少當中；他將瀕危動物保育分成三階段，止跌、回升、脫困，強調先進國家常將瀕危動物的脫困，列為重大施政目標，「這不是做不到的事情，而是願不願意去做」。

台灣蠻野心足生態協會理事長文魯彬說，以前全台都有石虎，白海豚現在的主要棲息地是苗栗至台南沿海，但在日據時代曾記載，白海豚曾出現在高雄，至於新竹、桃園、新北市則是其潛在棲息地，希望政治人物可以加入推廣保育理念，提供更好的環境給這些物種，找到與所有物種共生的方法。

關懷生命協會專員林韋任表示，今年苗栗、台中市有推出「石虎自治條例」，但卻在議會鎩羽而歸，呼籲有簽署保育意向書的縣市首長候選人，在當選後能繼續推動自治條例；白海豚分布區域甚廣，很難劃定保護區，盼民眾在這些地區活動時，不要影響到祂們的生存，給野生動物一個好的家園可以生存。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長陳秉亨呼籲，地方政府不要把保育看成是負擔，它其實是一種機會，從經濟面來說，許多國家透過保育特殊物種，為在地社群創造了許多商機，政府在推動「里山、里海倡議」、地方創生等政策，石虎及白海豚就是優質環境最好的證明，也可成為觀光產業的文化象徵。

保育團體公布，有簽署保育石虎及白海豚意向書的縣市首長候選人，包括苗栗縣長候選人徐定禎、徐耀昌，台中市長候選人林佳龍，南投縣長候選人林明溱，彰化縣長候選人白雅燦，雲林縣長候選人王麗萍、張麗善，台南市長候選人林義豐、許忠信、高思博、蘇煥智、黃偉哲。