歡迎韓總無限期抄政績 Part2！高市代市長酸：漏放摩天輪跟挖石油

2018-11-15 17:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市代理市長許立明今透過臉書，發出「歡迎韓總無限期抄政績 Part2﹗許立明還爆料有網友留言，提醒他忘了把韓國瑜的摩天輪、石油、議員建議款等政見放進去，許立明想透過Part2澄清不是他不放，是韓總沒有將這些公開在14項政見裡。

許立明進一步指出，韓總政見還有「每月公布市政府100萬以上金額標案」，但經高市府提醒，這是行之有年法規、是政府採購法基本常識後，韓總也沒放入14項政見了。

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前公布新一波14項政見，高雄市代理市長許立明昨晚發出聲明，歡迎韓總無限期抄政績，這是對高市府的肯定。

但可能時間太晚，許立明只針對韓國瑜前6項政見提出高雄市政府版政策，今再接再厲提出Part2，讓市民可做出完整比較。

許立明說，韓14項政見的7.8.9，落實路平、改善空汙、防制毒品等，在高雄縣市合併後，市府已成立完整編制的「工程品質查核小組」，府外學者（每次不同）針對所有大小工程無預警查核。

高雄119支煙囪即時排放資訊，跟800個空氣盒子早就公開在網路上，行之有年，明年再建置750個空氣盒子，詳情可參閱市府官網「空品監測專區」。

至於每天有3萬7千輛重車輾壓的高雄市道路，許立明公開道歉，也感謝市民朋友體諒，並說明120條道路已刨除重鋪完成，弟兄們還在努力處理其他路面。

許立明還指出，高雄市成立全國第一個一級機關毒品防治局，「韓總你知道吼？」

關於10.11，友善托育、世代共好，許立明說明，少子化及長照是我們共同面對的嚴峻考驗，這也是本次4位候選人共同的政見，感謝韓總再次使用我們行之有年的政策。

高雄長照目前是全國執行服務量最高、執行量最高，高雄首創長輩出院無縫接軌、整合醫療門診、有失智共同照護中心﹔高市府利用閒置學校農會及教會共118處，做長照、托嬰托幼及社會企業使用，包括18處育兒資源中心及17 處公共托嬰中心、「大同福樂學堂」、「九天藝能家園」、「實物銀行」及「大寮國際學園」。

高雄市有242所國小，目前國小設有幼兒園比率達86.78%，韓總提出「一小一幼」是中央跟地方政府的既定政策，高雄完成近九成，相信那一位候選人來接市長應該可以輕易達標；但對於長照及幼托，市府很清楚，這樣還不夠讓青年家庭安心、讓長輩安心。

許立明強調，市府會繼續做，並且在1124後，會負責任地將長照幼托計畫完整交付給未來的市長，以利施政延續。

12.13.14的青年局、百億青年創業基金、雙語教學等，許立明表態個人支持青年局，更認為雙語及母語教學不相違背，不支持「母語在家學，不要浪費學校的時間。」